‘Rondes de Nuit’, où voyager dans l’histoire va vous faire découvrir la Banque de France

Info-chalon était invité ce dimanche à venir visiter les locaux de l’association ‘Rondes de Nuit’, situés dans la salle Municipale de la Citadelle 20 Rempart Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône. En présence de Claudine Dubois, Présidente de l’Association, assistée de tout un groupe de comédiens qui vont bientôt animer les visites de la Banque de France à Chalon, nous constatons que cette association possède de petits bijoux au niveau des costumes qui vont de l’époque de l’Antiquité en passant par le Moyen Âge pour terminer à l’époque contemporaine (avant 70).

Ce sont plus de 900 costumes, tous répertoriés par époque dont nombreux ont été créés par les petites mains des adhérents de l’association qui attendent l’événement correspondant qui leur permettra de briller de mil feux afin d’émerveiller les spectateurs lors de manifestations ; plus de 150 pantalons hommes de toutes les époques, autant de jupes pour les femmes, de nombreux accessoires (chapeaux, chaussures, cravates, nœuds papillon…) dans cette caverne d’Ali-Baba, voyager dans le temps est possible !

Ne vous y trompez pas derrière ces costumes qui sont parfois récupérés aussi par des dons, des achats ou voire chinés, c’est un travail colossal de recherche qui est effectué afin d’être au plus prêt des détails vestimentaires de l’ancien temps. Aussi, l’association travaille beaucoup en étroite collaboration avec la Société d’Histoire et d’archéologie, les archives du chalonnais, la bibliothèque, l’espace patrimoine…

Cette amicale intergénérationnelle regroupant des personnes de tout âge (enfant en bas âge jusqu’à une jeune femme de 81 ans), a accueilli avec une grande joie la demande du Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, d’organiser les visites guidées de la Banque de France qui commenceront dès cette semaine.

A ce sujet là, Claudine Dubois, Présidente de l’Association confiait à Info-Chalon : « Notre association dont je préfère dire qu’il s’agit d’une amicale car tout le monde s’entend bien a été créée en 2004 et les premières ‘Rondes de Nuit’ sous le nom de l’association en 2005. Notre association regroupe environ 50 personnes dont 30 seront mobilisées pour être présentes lors des visites guidées dont nous avons la charge à la Banque de France. Car nous avons eu la chance cette année, que le Maire de Chalon nous ait proposé d’organiser les visites au public de la Banque de France. Nous allons donc proposer au public une visite de cet établissement bancaire en voyageant dans l’histoire de 1868 à 2019 avec plusieurs scénettes : 1/ une scénette historique 2/ une scénette sur des anecdotes de la Banque de France que nous avons récupérées 3/ une scénette de la création de la succursale jusqu’à sa dissolution. Tout ceci en faisant visiter les entrailles de la Banque comme par exemple la salle de conservation des billets… pour finir par l’appartement du directeur situé au 1 er étage. Bref, c’est un bel objectif que nous avons hâte de partager avec tous les visiteurs ! ».

Dates des visites du thème « Un billet pour la Banque de France » : tous les mercredis et vendredis du mois d’août à 20 heures 30 et les dimanches 8, 22, 29 août (15 heures 30 et 20 heures 30).

Pour information : Si vous aussi, vous voulez créer une animation avec un thème historique, vous pouvez contacter cette association en téléphonant à l’Office du Tourisme au 03 85 48 37 97 ou appeler la présidente sur son portable au 06 12 28 21 91.

J.P.B