AVIS DE DECES - Monsieur Jérôme GILLOT Exploitant Agricole

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Maryline Gillot, son épouse ;

Annaëlle et Louane, ses filles chéries ;

Henri et Michèle Gillot, ses parents ;

Christelle, sa sœur ;

ses oncles et tantes, sa nièce, cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jérôme GILLOT

Exploitant Agricole

survenu le 30 juillet 2021, à l'âge de 51 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le Jeudi 05 Août 2021, à 15 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Fleurs naturelles uniquement.

Jérôme repose à la chambre funéraire de Roc Eclerc, à Saint-Rémy.