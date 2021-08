AVIS DE DECES - Monsieur Bernard PIN

SAINT-MARCEL, NANCE (39)



Isabelle, son épouse ;

Constance, Jean-Pascal et Sylvianne, ses enfants ;

Anneleen et Aurore,

ses petites-filles adorées ;

Christian et Françoise Pin, son frère et sa belle-sœur ;

Pascal et Anne-Marie Cavero, son beau-frère

et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard PIN

à l'aube de sa 65e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 4 août 2021 à 10 heures en l'église de Saint Marcel.

Bernard repose à la chambre funéraire PACCAUD de Saint Marcel.

La famille tient à remercier le personnel du service

oncologie de l'hôpital de Chalon sur Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.