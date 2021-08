La nouvelle association  ̏Fontaines Patrimoines˝ sur le terrain pour des visites guidées

̏ Fontaines Patrimoines˝, qui a comme objectif de rendre le patrimoine de Fontaines vivant, organise, jusqu'à la fin du mois de septembre, le mardi et le jeudi la visite du village au fil des lavoirs et le jeudi la visite des anciennes carrières.

Christian Bottussi président de l’association commente une de ces visites : « Mardi dernier a eu lieu l'une de ces visites. Un groupe de visiteurs de 14 personnes accompagnées de trois guides, a parcouru le village en longeant les ruisseaux qui le traversent et qui alimentent les cinq lavoirs : le lavoir du moulin, le lavoir Saint-Nicolas si remarquable par son architecture hexagonale qu'il est devenu l'emblème de la municipalité, les Fontaines et le lavoir du même nom avec son toit en impluvium, le lavoir Chamilly et le lavoir du Quart-Canot. Les guides ont agrémenté cette visite d’anecdotes toutes plus amusantes les unes des autres, augmentées de récits personnels pleins de nostalgie. Des arrêts devant certains calvaires ont rappelé que les diverses croisées des chemins fontenois étaient ornés de douze de ces monuments commémoriaux. »

Ces visites ont lieu uniquement sur réservation sur le site de l'Office de tourisme du Grand Chalon : https://www.achalon.com/reserver

Fontaines, c’est aussi l’église Saint Just du XIIIème siècle inscrite au titre des monuments historiques qui est ouverte tous les jours aux visiteurs de juin à septembre de 10h00 à 18h00, parcours de visite autonome, la Maison du Patrimoine place de la mairie ouverte jusqu’au 15 septembre les mardi et samedi de 14h00 à 18h00 avec son exposition « De la pierre à l’œuvre » sur l’outillage traditionnel des carriers, tailleurs et sculpteurs de pierre et la salle Pierre Fenié avec son exposition sur les dessins à la plume des maisons fontenoises de Michel Bouillot intitulée « Fontaines, de la pierre à la plume », visible jusqu’au 15 septembre les mardi, jeudi et samedi de 14h00 à 18h00.

Photos : Fontaines Patrimoine

C.Cléaux