CORONAVIRUS : L'ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle aux vaccinés le maintien des gestes barrières

Communiqué de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 6 août 2021 :

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

La circulation virale continue à progresser

L’épidémie continue à gagner du terrain en Bourgogne-Franche-Comté. En parallèle, la dynamique de vaccination se poursuit. L’Agence Régionale de Santé en appelle à la prudence et au respect des gestes barrières.

Ces dernières semaines, la circulation virale est en recrudescence. La 4ème vague se fait ressentir à l’échelle nationale comme à l’échelle régionale. En 3 semaines, le taux d’incidence de la Bourgogne-Franche-Comté en population générale est passé de 13 à 108 pour 100 000 habitants.

L’augmentation est moins fulgurante pour la tranche d’âge des plus de 65 ans, et s’établit à 30. Le haut taux de vaccination leur permet d’être plus à l’abri de cette 4ème vague que les plus jeunes générations.

Pas encore d’impact sur la pression hospitalière

L’impact sur le système hospitalier étant toujours différé de l’arrivée d’une vague, il reste modéré pour le moment. Le nombre de personnes hospitalisées est pour l’instant en baisse, mais le nombre de patients soignés dans les services de réanimation de la région augmente. La hausse des hospitalisations dans d’autres régions est un signal fort.

Depuis le début de l’épidémie, 4865 personnes sont décédées en établissements de santé et 2298 en établissements médico-sociaux.

Belle dynamique de couverture vaccinale

De nombreux créneaux de vaccination sont disponibles dans tous les départements de la région.

En parallèle, la campagne de vaccination continue de progresser. Le taux de vaccination de toutes les tranches d’âge s’améliore de manière significative. Les plus jeunes sont très investis, la couverture vaccinale des 17-12 ans entrés dans la cible vaccinale le 15 juin approche des 50%.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté invite toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à se rapprocher du professionnel de santé de leur choix : centres de vaccination, pharmaciens, médecins, infirmiers et sages-femmes. La vaccination représente à la fois une protection individuelle et collective, qui contribue à affaiblir la 4ème vague déjà débutée en région.

Maintenir les gestes barrières

Pour les personnes disposant déjà d’un schéma vaccinal complet, comme pour tout autre cas, le respect des gestes barrières reste primordial : port du masque, lavage des mains, distanciation sociale, ... Au moindre doute ou en présence de symptômes évocateur de la Covid-19, ne pas hésiter à se faire tester.