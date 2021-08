Se reconvertir professionnellement (portrait 1). Chalon : Anaïs Charles rêvait de sa propre librairie d’occasion !

Anaïs a 35 ans, elle vit à L’Abergement-Sainte-Colombe, et ça fait plus de 14 ans qu’elle travaillait en tant qu’assistante-vétérinaire, à Chalon.

Bien sûr, la « mutation » professionnelle n’est pas une déflagration dans un ciel serein. C’est, à petits pas, le désir d’autre chose qui fait son chemin, silencieusement, puis réactivé comme des à-coups, par les événements de la vie.

Envie d’autre chose

« C’est vrai, avoue Anaïs avec plaisir, je suis une grande lectrice. Je faisais fréquemment mes emplettes de livres d’occasion à la librairie Gibert Joseph. Quand on achète beaucoup de livres, ce sont des lieux précieux. Et puis, l’enseigne a fermé. Sur Chalon, il n’y avait plus d’offre de livres d’occasion. »

Ce premier constat a sans doute réactivé l’envie, tapie jusque-là.

Ras-le-bol professionnel

« Au cabinet vétérinaire, les clients devenaient de plus en plus agressifs. Peut-être que la crise sanitaire et le manque de lien social ont aigri les gens. En tout cas, c’est une période professionnelle que je n’ai pas bien vécue », confie Anaïs.

En elle, l’envie d’autre chose se fait petite voix : « Serait-ce le moment ? Je pourrai lire ce que je veux, mais… je n’ai pas l’âme d’une libraire. »

L’idée fait son chemin, au gré des pensées : « Un magasin avec, seulement, des livres d’occasion ? Ce serait un lieu où les gens se croisent, échangent leurs souvenirs de lecture, sont dans la même quête du plaisir des livres. »

Naissance du projet : les démarches

L’envie d’Anaïs a pris une voix, une forme, puis elle est devenue un véritable projet. Et pour cela, Anaïs est allée frapper à la porte de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) : « À mon premier rendez-vous, j’ai été très bien accueillie et conseillée. Avec l’aide d’un expert-comptable, j’ai établi un prévisionnel. Mon projet avance ! » détaille Anaïs Charles.

À l’automne, elle a bon espoir d’ouvrir son local à Chalon, et pourquoi pas, dans la rue aux Fèvres…

Clin d’œil : vous lisez quoi, pour le moment ?

« Je suis en train de lire les mémoires présidentiels de Barack Obama, Une Terre promise. C’est très intéressant. Il est le président qui a changé le monde ! » s’enthousiasme Anaïs Charles.

Par Nathalie DUNAND

Si vous voulez vous renseigner, vous aussi :

CCI de Saône-et-Loire

1 av. de Verdun, 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 42 36 00

Site : http://www.saone-et-loire.cci.fr/

Vous pouvez, comme Anaïs, raconter votre reconversion professionnelle. Votre témoignage pourrait aider ceux qui souhaitent franchir le cap. N'hésitez pas à me contacter par le mail suivant : [email protected]