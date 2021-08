La pétillante Anne-Sophie Bernard portera les couleurs de Saint-Ambreuil au concours de Miss Bourgogne 2021

C'est "une fille du village", comme aime à le dire l'expression populaire, et personne ne peut retirer à Anne-Sophie Bernard son appartenance à Saint-Ambreuil. Entre le grand-père, nonagénaire, résidant toujours sur la commune ou la maman, Principale du Collège En Bagatelle à Tournus, la famille est solidemment implantée sur ce secteur du sud Chalonnais.

Du haut de ses 20 ans, Anne-Sophie n'a pas la langue de sa poche, et la tête bien posée, elle qui affirme déjà ses ambitions professionnelles d'être professeure d'anglais. Après avoir décroché sa licence, elle poursuit à la rentrée prochaine en Master toujours en anglais.

Pourquoi postuler à Miss Bourgogne ? Anne-Sophie affirme ce besoin "de gagner en assurance, d'avoir plus confiance en elle". Un excellent exercice en quelque sorte. "Et puis en décembre, ma famille m'a poussé à aller de l'avant". Et du coup elle s'est prise au jeu de la candidature spontanée. Une candidature qui n'est pas restée sur le côté du Comité Miss Bourgogne.

Comme l’année dernière l’élection Miss Bourgogne sera diffusée en DIRECT sur la page FACEBOOK du Comité Miss Bourgogne avec uniquement des votes par SMS. D'ici quelques jours seront dévoilées les informations pour les votes SMS avec une élection qui se jouera le 26 septembre à 15h à Chevigny Saint Sauveur.

Du côté de la commune de Saint-Ambreuil, c'est déjà la mobilisation générale avec pourquoi pas l'idée d'organiser un bus en direction de la Côte d'Or pour soutenir Anne-Sophie.