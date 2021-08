Appel au don du sang, car les stocks sont toujours aussi faibles.

Un appel à la mobilisation des donneurs, habituels ou nouveaux

L’Établissement Français du Sang (EFS) appelle de nouveau les citoyens à renforcer leur mobilisation en faveur du don de sang, dans cette période de vacances et avec cette situation sanitaire si particulière, où la fréquentation des Maisons du don et des collectes mobiles est en forte baisse depuis de nombreuses semaines.

Car les réserves de sang sont désormais trop basses et la situation est très fragile,

Dans ce contexte, Colette Cavard, Présidente de l'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et ses environs, lance un appel aux donneurs . «Nous avons besoin de vous sur la durée et de manière régulière, car les besoins en produits sanguins restent constants.»

Et même si la Saône et Loire présente un taux de donneurs supérieur à la moyenne de la région Bourgogne Franche Comté (5,1% pour 4,4%), cela ne suffit pas Pour Colette Cavard, "il faut absolument qu’il y ait de nouveaux donneurs pour sauver des vies et remplacer les donneurs, qui sont atteints par la limite d’âge ! »,

Ceci d'autant plus que les bénévoles de l'Amicale font tout pour rendre ce moment le plus agréable possible et qu'il n'y a quasiment plus besoin d'attendre, du fait de la prise de rendez-vous en amont sur le site de l'EFS mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pas besoin de pass sanitaire et aucune contre-indication après l'administration d'un vaccin

A ce jour, le pass sanitaire n'est en effet pas nécessaire pour donner son sang.

Et si les personnes, ayant présenté des symptômes de Covid, doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang, il est possible de faire un don dès le lendemain de l'injection du vaccin contre la Covid-19.

Pour mémoire, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang.

Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et ne pas avoir donner son sang dans les 8 semaines qui précèdent la collecte.

Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.

En pratique :

Quand ? Mercredi 18 août de 8h00 à 12h30

Où : Salle des fêtes de Givry

Rdv à prendre obligatoirement en amont sur le site de l’Établissement Français du Sang (EFS) mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .Les non inscrits ne seront en effet acceptés que s'il reste des créneaux disponibles.

Le port du masque (fourni par l'EFS) et la présentation d'une pièce d'identité avec photo sont obligatoires