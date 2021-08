ANTI-PASS SANITAIRE - Trois rendez-vous ce samedi en Saône et Loire

à Mâcon et Montceau les Mines à 10h et à Chalon sur Saône à 15h, à l'appel du syndicat Solidaires 71

Communiqué de presse de Solidaires 71

Plusieurs manifestations citoyennes départementales contre le passe sanitaire auront lieu de nouveau en Saône-et-Loire samedi 14 août 2021, car la mise en application de la loi d’obligation de présenter son « passe sanitaire » depuis ce lundi 9 août dans les établissements de santé, les bars , restaurants, pour les activités culturelles et de loisirs etc n’est pas sans poser de problèmes d’application, de compréhension et surtout de discrimination intolérable entre citoyens, entre salariés -es de ces établissements.

Il est en effet intolérable que ce passe sanitaire permette :

de discriminer à l’embauche, de suspendre le salaire et in fine de licencier des salariés -es, qu’ils ou elles soient en CDI, précaires, au motif qu’ils et elles ne sont pas vacciné -es

de refuser des patients -es et les accompagnants – es dans les hôpitaux pour la même raison

d’instaurer un contrôle et une surveillance généralisées de la population et diviser la population entre vacciné -es et non vacciné -es

Nous exigeons du gouvernement :

le retrait de cette loi et de l’état d’urgence sanitaire

des moyens financiers et humains à la hauteur des besoins criants dans les hôpitaux publics et les Ehpad

que la vaccination reste un choix personnel et comme tout soin, soumis à un consentement libre et éclairé

que les citoyens -nes matraqués de propagande officielle puissent enfin avoir accès à une information plurielle età des débats contradictoires

que M. Macron cesse ses rodomontades et travaille à lever les brevets au sein de l’Organisation Mondiale du commerce (OMC) afin que la vaccination soit au service de tous les pays et pas au service de l’opulence de grands groupes pharmaceutiques

que les effets secondaires des vaccins soient réellement répertoriés et connus au travers de toute la masse d’informations qui circule

que la vaccination n’occulte pas la nécessité, devenue taboue, de mettre en place des traitements

que les causes profondes de cette épidémie soit enfin prises en considération afin d’éviter que nous entrions dans une ère des pandémies

Nous demandons également l’abandon des lois et projets sur l’assurance chômage et les retraites que le gouvernement veut faire passer à la faveur du désarroi général

Nous réaffirmons qu’on ne peut pas différencier urgences climatiques, environnementales et urgences sociales qui n’en sont qu’une et qui amplifie cette crise avant tout celle du système néolibéral mondial oppresseur et malfaisant pour les peuples.

SUD Solidaires 71 participera aux nouveaux rassemblements citoyens dans le département et appelle un maximum de personne à s’y rendre :

Macon, 10h place St Pierre,

Montceau-les-Mines, 10h, mairie,

Chalon/Saône, 15h place de Beaune