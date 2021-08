Après une année blanche, les handballeurs Chalonnais visent le maintien en N2 cette saison

Il a pris ses nouvelles fonctions au coeur de l'été et déjà il est à pied d'oeuvre. Nicolaï Pannetier nous arrive tout droit de Villeurbanne où il officiait en qualité de responsable sportif du Villeurbanne Handball Association depuis 7 ans. "Le projet sportif chalonnais répondait à mes attentes" a confié Nicolaï Pannetier sur les pistes du Stade Léo Lagrange où une grande partie de son effectif effectuait une reprise en main avec une troisième séance en extérieur avant de reprendre le chemin du gymnase.

Après une année compliquée en terme de résultats sportifs, frappés par la crise sanitaire, l'ASHBCC entend " chercher le maintien cette saison et préparer à terme la montée".

Côté Championnat de France, la rentrée sportive se fera le 11 septembre contre Annecy, et le week-end suivant à domicile à la Maison des Sports en recevant l'équipe de Grenoble.

Nicolaï Pannetier va devoir fonctionner avec un effectif rajeuni, "avec une moyenne d'âge de 24 ans avec les doyens Laurent Clotaire et Mathieu Charvent, avec des départs mais aussi des retours. On a une bonne dynamique pour cette reprise". On notera le retour de Quentin Cléaux, figure bien connue de l'effectif chalonnais qui nous revient de Villefranche sur Saône.

A noter que Nicolaï Pannetier assume également les fonctions de manager général du club. Bonne reprise à toute l'équipe !