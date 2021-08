Du 16 au 21 août, les 7 Maisons du don du sang de la région se transforment et font vivre aux donneurs une expérience #DonDeSang ... aux quatre coins du globe !

Une période de pression sur les produits sanguins

Départs en vacances, jours fériés, activités de plein air... la belle saison fragilise habituellement les réserves de sang et met à mal la mobilisation des citoyens, indispensable pour soigner les malades. Cette situation s’est particulièrement accentuée avec le contexte sanitaire actuel : reportées pendant des mois, les interventions chirurgicales dans les centres hospitaliers sont plus nombreuses qu’à l’accoutumée et les besoins plus importants, tandis que les français profitent des lieux de vie qui leur ont tant manqué (bars, restaurants, musées, cinémas...). Chaque jour, 600 dons de sang sont pourtant nécessaires en Bourgogne-Franche-Comté, mêmependant l’été.

La mobilisation des donneurs est primordiale en été : si cette période est synonyme de détente pour la plupart, les besoins des malades ne sont jamais en pause quel que soit le moment de l’année. Nous sommes tributaires de la courte conservation des produits sanguins, 42 jours pour les globules rouges et 7 jours seulement pour les plaquettes, qui nous astreignent à recueillir des dons très régulièrement.

Dr Mohamed Slimane, Directeur adjoint de l’EFS Bourgogne-Franche-Comté

Donner son sang : une escale simple et solidaire

Pour pallier ce manque, l’EFS Bourgogne-Franche-Comté propose chaque année une semaine estivale au sein de ses Maisons du don. L’occasion de renouveler l’expérience des donneurs en les faisant voyager vers d’autres contrées, le temps d’une pause dépaysante qui sauve des vies.