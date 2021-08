AVIS DE DECES - Madame Raymonde FLATOT née MATHEY

SAINT-MARCEL, LANS



Madame Raymonde FLATOT

née MATHEY

nous a quittés à l'âge de 96 ans, le 14 août 2021, laissant dans la peine

ses enfants ;

Arlette et Jean-Marc Gautheron,

Jacques Flatot et Chantal sa compagne,

son petit-fils ;

Cédric, Marie sa compagne et leur fils Oscar,

sa belle-soeur ;

Mme Suzanne Flatot,

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ses proches.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 18 août, à 14h30, en l'église de Saint-Marcel.

Raymonde repose à la chambre funéraire de l'Hopital de Chalon-sur-Saône.

En raison du covid, aucune visite n'est autorisée.

Fleurs et plantes naturelles souhaitées.

La famille remercie le personnel du service rhumatologie du centre Hospitalier de Chalon, les aides à domicile du CCAS de Saint-Marcel et de l'ASAP pour leur gentillesse et leur dévouement

et rappelle à votre souvenir

André Flatot

son époux

décédé le 16 septembre 1993.