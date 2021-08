Ciné sous les Etoiles « Docteur ? » projeté sous les étoiles le jeudi 19 août

Rendez-vous désormais incontournable des soirées d’été d’août, « un ciné sous les étoiles » revient jusqu’au 26 août entre 21 h 30 et 22 h avec six grands succès cinématographiques à la clé. Gratuites, ces séances de ciné en plein air permettent à tous de profiter d’un moment convivial et divertissant pendant les vacances. N’oubliez pas votre pique-nique, vos chaises, transats et petites laines !

Jeudi 19 août (21 h 30) : Parc de la Biodiversité - Docteur ? (comédie)

Durée : 1 h 29

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

* Renseignements et inscriptions pour les vols captifs en montgolfière

Ville de Chalon-sur-Saône Direction de la communication 03 85 90 50 90 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Attention en cas de pluie, la séance sera annulée sans possibilité de repli dans une salle.