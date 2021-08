La gare de Dijon totalement transformée

Avec un budget de 39,4 M€ cofinancés par l’État (56%), la Région Bourgogne-Franche-Comté (39%) et Dijon métropole (5%), ce chantier représente un enjeu sociétal majeur, et permettra d’offrir une meilleure qualité de service aux usagers.

La gare de Dijon-Ville – 16000 voyageurs et 360 circulations ferroviaires quotidiennes en 2019 – entre dans la dernière étape de sa mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Après les quais 4 (voies G / H) et 5 (voies I / J) en 2020, c’est au tour des quais 1, 2 et 3 (voies A / C / D / E / F / 37) de faire peau neuve ! Les principaux travaux qui ont débuté le 3 juillet, s’achèveront le 29 août 2021.

Dans le cadre de ces travaux, une visite chantier a eu lieu en gare de Dijon (21) le 19 août 2021 en présence de Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Michel Neugnot, Premier Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, François Rebsamen, Maire de Dijon et Président de Dijon Métropole, de Didier Martin, Député de la Côte d’Or, de Christophe Thouvenin, Directeur du développement SNCF Gares & Connexions, d’Eric Cinotti, Directeur régional SNCF Voyageurs et de Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté.

LES QUAIS 4 & 5 ACCESSIBLES À TOUS DEPUIS DÉBUT 2021

La première phase des travaux de mise en accessibilité de la gare de Dijon des quais 4 (voies G/H) et 5 (voies I/J), qui a débuté en février 2020, s’est achevée au début de l’année 2021 avec la mise en service des ascenseurs. Désormais, ces deux quais sont quotidiennement utilisés par les voyageurs en toute facilité, notamment grâce à la création des rampes d’accès qui font l'unanimité des voyageurs, à la pose d’ascenseurs, et à l’installation de dalles podotactiles. Pour le confort des clients, de nouveaux abris voyageurs ont été installés.

DES TRAVAUX EN BONNE VOIE !

Depuis le mois de mars 2021, la dépose du mobilier des quais 1, 2 et 3 (voies A/C/D/E/F/37) a été réalisée (bancs, poubelles, signalétique, écrans d’information voyageurs, sono, caméras), ainsi que la déconstruction des abris voyageurs et des bâtiments situés sur les quais 2 et 3. Dans le même temps, la préfabrication des rampes d’accès aux quais a débuté.

La phase principale du chantier en 2021 se déroule cet été, du 3 juillet au 29 août de jour et de nuit, week-ends compris. La concentration des travaux pendant la période estivale permet de réduire l’impact pour les voyageurs sur les trajets domicile/travail.

Après la dépose de 80 mètres de voies pour créer une piste de chantier, d’importants travaux de génie civil ont eu lieu tout l’été pour créer les rampes d’accès et les deux fosses d’ascenseurs, rénover les quais et rehausser le quai 3, mettre en place les dalles podotactiles sur les quais et remplacer les abris voyageurs.

Pendant l’été, 70 agents en moyenne sont mobilisés chaque jour sur le chantier.

La dernière phase de ces travaux d’envergure se déroulera du 30 août au début de l’année 2022 de nuit, de 22h à 6h. Elle permettra l’achèvement de l’aménagement du quai 1, l’installation des ascenseurs, la finition des murs et des sols des rampes d’accès, ainsi que l’aménagement du passage souterrain.

Par ailleurs, des efforts particuliers ont été réalisés afin de limiter les impacts des travaux. Les engins travaux sont en effet progressivement équipés d’un signal de recul « cri du lynx », moins strident que le bip de recul, qui reste obligatoire sur les chantiers afin d’assurer la sécurité des personnels qui y travaillent.

Une bâche acoustique a également été installée dans le souterrain afin d’assurer le confort des clients et usagers.

Début 2022, la gare de Dijon-Ville sera accessible à tous.

TRAVAUX ÉTÉ 2021 : LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Depuis le samedi 3 juillet jusqu’au dimanche 29 août 2021, les voies A / C / D / E / F sont fermées aux voyageurs. Les accès routiers, piétons ainsi que le plan de transport TER et TGV sont adaptés en conséquence.

- Les trains partent uniquement des voies G / H / I /J et 37 pendant cette période. Le passage souterrain reste ouvert pour accéder aux quais 4 et 5, mais sa largeur est ponctuellement réduite pendant les travaux.

- L’accès à la voie 37 se fait uniquement par la rue Mariotte : depuis le parvis, en prenant la rue du Docteur Albert Rémy, ou depuis l’entrée Henri Vincenot du souterrain, en prenant l’avenue Albert 1er.

- Le parking dépose-minute Effia situé sur le parvis de la gare est fermé au public du 28 juin au 6 septembre 2021. Les arrêts-minute de la rue des Perrières et de l’avenue Albert 1er restent utilisables. L’entrée du parking à étage Effia longue durée se fait par la rue des Perrières.

- Les accès à la Vélostation Divia et au restaurant Quick se font exclusivement par les entrées situées du côté du parvis de la gare.

Il est vivement recommandé aux voyageurs de prendre connaissance de la signalétique qui est présente dans et autour de la gare pour accéder aux quais, et d’anticiper leurs déplacements d’environ 15 minutes en privilégiant l’accès aux quais par l’entrée Henri Vincenot située avenue Albert 1er.

OBJECTIF DES TRAVAUX : FACILITER L’ACCÈS AUX QUAIS ET AUX TRAINS

Début 2022, chaque quai de la gare sera équipé d’un ascenseur, d’une rampe d’accès et d’un escalier afin de :

- Sécuriser et fluidifier les déplacements des voyageurs

- Renforcer l’autonomie des personnes à mobilité réduite

- Faciliter l’accès aux quais et aux trains pour tous.

GARE DE DIJON DU SAMEDI 3 JUILLET AU DIMANCHE 29 AOÛT 2021 : 1 TER SUR 2 CET ÉTÉ À DIJON VILLE

Habituellement environ 200 TER arrivent, partent ou transitent en gare de Dijon-Ville. En raison de la baisse de la fréquentation liée aux conséquences de la crise sanitaire, SNCF TER Bourgogne-Franche-Comté a adapté son offre : ce sont environ 25% de TER en moins qui transitent actuellement en gare de Dijon.

Avec ces travaux de mise en accessibilité, 50 TER complémentaires ne pourront pas circuler pendant la période des travaux en juillet-août. Au total, selon les axes, environ un TER sur deux circulera en gare de Dijon pendant la période estivale. Cette offre réduite est à mettre en relation avec des déplacements domicile-travail traditionnellement moindres pendant l’été.

POUR VOYAGER EN TER

Suite à ce chantier de grande ampleur et ses contraintes techniques, les équipes SNCF Voyageurs se sont mobilisées pour proposer un plan de transport garanti avec notamment pour les lignes ci-dessous :

- Ligne Dijon<->Besançon, circulation d’un TER sur deux

- Ligne Dijon<->Chalon<->Mâcon, circulation d’un TER sur trois

- Ligne Lyon<->Dijon<->Paris, circulation normale sauf 1 aller/retour Dijon<->Lyon qui sera limité à Chalon-sur-Saône

- Ligne Dijon<->Nevers, report de la gare de départ ou d’arrivée à Chagny ou Montchanin pour quelques circulations

- Ligne Dijon<->Seurre, création d’une relation Bourg-en-Bresse<->Seurre<->Is-sur-Tille.

Certains trains de cette relation desserviront la gare de Dijon-Porte-Neuve au lieu de la gare de Dijon-Ville. Mise en place également de substitutions routières

- Ligne Is -Tille <-> Dijon, offre ferroviaire réduite complétée par des substitutions routières

Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées sont informés par mail/sms de cette période de travaux estivale en gare de Dijon-Ville.

POUR VOYAGER EN TGV

Sur la liaison TGV Paris <-> Bourgogne-Franche-Comté, du 3 juillet 2021 jusqu’au 29 août 2021 inclus, l’offre de transport à Grande Vitesse offrira 12 allers-retours en semaine (du lundi au jeudi) avec 5 allers-retours TGV Inoui et 7 allers-retours Lyria de/vers la Suisse.

En raison de contraintes techniques liées aux travaux, 2 allers-retours Dijon-Paris seront supprimés le vendredi.

L’information détaillée des TGV circulant sur cette période est d’ores et déjà disponible dans les canaux d’information et outils de vente.