Marche de la Création dimanche 29 aout 2021 à Mercurey

Cette initiative est lancée par le Diocèse d’Autun autour d’une marche dite « de la Création » laquelle comprendra quatre temps d’éveil et de partage.

Le Pape François dans sa lettre encyclique « Laudate Si » ou « Loué sois-tu » sur l’écologie a voulu attirer fortement l’attention sur cette question de l’usage de l’eau. Certaines ressources naturelles s’épuisent et de ce fait atteignent tout aussi bien les pays les plus développés qui souvent dépensent et jettent, laissant ou ignorant sans doute le problème de la pauvreté dans leurs pays ou dans d’autres moins développés.

« L’eau potable et pure représente une question de première importance parce qu’elle est indispensable pour la vie humaine comme pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques » précise en préambule le Pape François dans son Encyclique.

Les enjeux de cette eau seront donc évoqués au cours de cette Marche de la Création par des interventions qui égraineront le parcours lequel cheminera dans le vignoble de la Côte Chalonnaise ou encore en bordure des bois du parcours.

Quatre temps d’éveil et de partages

1 - Eau en territoire viticole - Enjeux de l'eau, enjeux viticoles et urbanisation, limites de l'intervention de l'Homme dans le contexte actuel d'adaptation au changement climatique.

2 - Eau et la forêt - Enjeux généraux sur la forêt, évolution et points d'attention, fragilité des milieux, enjeux pour la biodiversité et les connexions des milieux, etc... avec une intervention lors de passages proches de milieux de futaies, semi-bois/forêt.

3 - Eau et enjeux des cultures céréales sur le retour de Rully.

4 - Eau et les besoins humains (captage) et intervention sur le retour de Rullly en visu de la plaine de Saône.

Départ prévu à 10h le matin pour parcourir les paysages de la Côte Chalonnaise jusqu’à 15h30 et une messe sera célébrée à 16h en l’église Notre Dame de Mercurey.

Une Marche de la Création ouvert à tous ( familles et enfants bienvenus) ou le rendez-vous est fixé devant l’étang situé à la sortie de Mercurey en allant sur Autun.

Prévoir son repas tiré du sac pour midi et surtout être équipé d’une tenue de marche adaptés ainsi que de tenir compte des conditions météorologiques du jour.

JC Reynaud

Pour tout renseignement complémentaire contacter Frédéric Wickler au 06 70 20 53 20