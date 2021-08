AVIS DE DECES - Monsieur Gérard BRUSSIER

CHALON-SUR-SAÔNE, CRISSEY, SASSENAY



Dominique Brussier,

son épouse ;

Sylvain,

Fabien & Sophie, ses fils et sa belle-fille ;

Benjamin, Raphaël, Hugo, ses petits-fils ;

Michèle et

Christian Graignat,

Françoise Brussier,

Bernadette et Louis Alberici,

Jacqueline et Serge Cabadaïs,

Gilles et Martine Brussier,

Brigitte et Michel Greuthier,

Bruno Rochette et

Danièle Poulailler,

ses frères et sœurs ;

beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BRUSSIER

Dit « Le Minet »

survenu le 20 août 2021, à l'âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 26 août 2021, à 10 heures, en l'église du Sacré Cœur, à Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques mais fleurs naturelles uniquement.

Gérard repose à la chambre funéraire Roc'Eclerc de Saint-Rémy.

La famille remercie le personnel du CHU de Dijon, le personnel du CH de Chalon-sur-Saône, les infirmières de Crissey et les pharmacies de Crissey et Billoud à Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.