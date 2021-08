Ecole Municipale des Sports - C'est l'heure des inscriptions

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS - INSCRIPTIONS



Dans une démarche éducative et ludique, l’EMS offre, à partir de 4 ans, la découverte et la pratique de multiples activités favorisant l’éveil. La diversité du contenu et l’alternance des activités dispensées contribuent à l’orientation sportive future de l’enfant.



ÉVEIL CORPOREL (enfants nés en 2015/2016/2017)

salle de motricité

durée 1h

activités : parcours de motricité et gymnique, coordination, jeux collectifs, jeux athlétiques…



MULTISPORTS (enfants nés en 2011/2012/2013/2014)

COSEC

durée 1h15

activités : kinball, sports collectifs, acrosport, jeux de raquette…



TARIFS

Saint-Marcel : 26,50 €

Communes extérieures : 31,60 €

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

au 03 85 42 43 60