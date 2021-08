Après la pause estivale, les délices concoctés par Laurette nous manquaient

Après la pause estivale, A Table nous revient pour notre plus grand plaisir. Pas de changements sur les modalités d'accueil, le sourire ensoleillé de la patronne des lieux est toujours au rendez-vous... et ca fait du bien au moral ! Pas la peine de demander à l'avance ce que Laurette concocte dans ses fourneaux, "c'est en fonction des envies, des couleurs du jours" s'amuse notre cheffe-cuistot. Après trois ans d'existence, Laurette effectue une nouvelle rentrée après une pause bien méritée et une année pas comme les autres.

Pass sanitaire obligatoire pour celles et ceux qui veulent manger à l'intérieur et en terrasse comme le veut le protocole sanitaire, mais Laurette a trouvé la parade pour celles et ceux sans pass qui souhaitent profiter de ses petits plats. Des tables, des chaises et même des plaids sont gracieusement mis à disposition pour celles et ceux qui emporteront les plats afin de les déguster dans le parc du conservatoire.. C'est dire que personne n'est laissé sur le carreau ! "On s'adapte" lance Laurette, toute enchantée de retrouver ses fourneaux et ses produits, fraîchement achetés sur le marché de Chalon sur Saône... et à les voir.. ca va sentir le soleil dans vos assiettes !

Pour le moment, pas besoin de réserver... A table est ouvert du lundi au vendredi uniquement de 11H45 à 14h - 11,50 euros le plat du jour et 10 euros la tarte salée agrémentée de ses légumes.