Le JCSM en stage d’oxygénation !

Une quinzaine de judokas participaient à un stage d’oxygénation d’une semaine sous l’encadrement de Mathieu GOUTH et d’Adrien THOUVREY professeur au JCSM.

Un programme chargé avec 2 séances de Judo par jour, footing tous les matins, le tout complété avec une multitude d’activité sportive tel que le Kayak, le bike and run, la course d’orientation ou l’accro-branche afin de créé l’adhésion et la cohésion du groupe San-Marciaux.

Le stage accueillait également 3 clubs (Saint Jean de Losne et Marsannay la Côte, Budokan Chalonnais) avec lesquels les judokas ont pu échanger et se confronter lors des entrainements communs.

Ce stage sportif pour les minimes, cadets et Juniors du JCSM était aussi une reprise de contact avant la rentrée prévu le mercredi 1er septembre pour les inscriptions de 14h à 17h puis aux jours et heures d’entrainements. La pratique débutera à partir du mardi 7 septembre pour les enfants et ados. Pour les Judokas adultes ont se retrouvera à partir du mardi 31 Aôut à la salle de Judo au 46 rue Léon Pernot à Saint Marcel.

Professeurs et dirigeants vous attendent nombreux dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Renseignements au bureau du club au 03 85 96 66 77 ou par mail à [email protected] - Site Internet : www.judo-saintmarcel.ffjudo.com