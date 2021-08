AVIS DE DECES - Monsieur Roger PETIT

DAMEREY



Nicole et Jackie Michonneau,

Marie-Thérèse et

Gérard Chevalier,

Simone Petit et

Philippe Gerald,

Monique Petit,

ses sœurs et beaux-frères ;

Andrée Petit, sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces, ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger PETIT

survenu le 22 août 2021, dans sa 73e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées lundi 30 août, à 15h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni plaques.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son frère

Gérard

décédé le 22 juillet 2020.