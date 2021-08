C’est la rentrée au Judo Club Chalonnais !

Le Dojo de la rue de la paix est prêt pour accueillir comme il se doit petits et grands afin que ces derniers appliquent tous les bienfaits de cet art martial complet venu du Japon.

Il est vrai que le Judo est avant tout un sport éducatif où chacun peut trouver sa place et progresser à son rythme au contact des autres. Yann DU CLOSEL, le directeur technique du club, propose dès 5 ans et par groupes d’âges, l’école de Judo qui permet une parfaite harmonie technique, physique et mentale pour que tous s’expriment avec plaisir sur le tatami.

Les mercredi sont consacrés aux enfants âgés de 5 à 8 ans, répartis en trois groupes tout au long de l’après midi. A partir de poussins (2012/2013), les enfants se voient 2 fois par semaine ,le lundi et le jeudi en fin de journée pour une progression plus active. Les pré ados ont, eux aussi 2 entrainements par semaine, le mardi et le vendredi, pour parfaire leur technique tout comme les ados et adultes qui se voient même une troisième fois si ils le souhaitent.

Toujours au planning, le cours exclusivement féminin, le lundi de 19h30 à 20h30, pour celles qui désirent allier renforcement musculaire et techniques de défenses à mains nues afin de prendre encore plus de confiance en soi.

Comme vous pouvez le constater, ce sport complet est pour chacun et vous pouvez sans problème vous rendre au Dojo, 26 rue de la paix à Chalon, pour faire une séance d’essai.

Rendez vous dès le lundi 30 Août et le mardi 31 Août pour les permanences d’inscriptions de 16h30 à 19h30 ainsi que le mercredi 1er septembre de 14h à 18h30

Reprise des entrainements dès le Jeudi 2 Septembre

Renseignements auprès de Yann DU CLOSEL au 06.81.48.00.30 ou par mail au : [email protected]