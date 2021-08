Le Badminton Club de Saint-Marcel organise un Badminton de Nuit ouvert à tous pour la rentrée.

Les vendredi 17 et le samedi 18 septembre à partir de 19h30 et jusqu’à tard dans la nuit...

On joue dans le noir avec des lumières fluos et sur de la musique à fond ! Dans le Dojo Nowak de St- Marcel, la soirée promet d'être belle...

C'est l'occasion de venir essayer le badminton dans une ambiance conviviale et inhabituelle. Cet évènement est ouvert à tous sur inscription préalable : licenciés et non licenciés, joueur d'un club de badminton ou pas. A partir de 10 ans.

L'inscription est de 30€ pour l'accès à la soirée, un repas, une boisson et pour participer à la tombola Sport2000...

Mais si le badminton vous plaît, si le club de Bad de St-Marcel vous plaît et si vous adhérez au club de Saint-Marcel avant fin septembre 2021, nous vous remboursons votre inscription à la soirée !

Sur 6 terrains, nous organiserons des mini rencontres entre tout le monde car oui, le principe du BCSM est conservé : on change de partenaire de bad régulièrement pour progresser, s'amuser, se connaître, etc.

Alors, ne tardez pas à vous inscrire car le nombre d'inscrits est limité.

Pour toutes les informations :

http://badmintonstmarcel71380.emonsite.com/pages/badminton-de-nuit-2021.html

Pour vous inscrire, rien de plus simple : ça se passe ici : https://www.helloasso.com/associations/badminton-clubsaintmarcel/evenements/badminton-de-nuit-de-rentree-vendredi

Et si vous voulez nous rencontrer avant et essayer le badminton pour vous préparer, n'hésitez pas à venir sur un de nos créneaux avant : nous reprenons le 1er septembre à 20h00 !

Toutes les infos sur notre site web : http://badmintonstmarcel71380.e-monsite.com/

Précision : l'accès au Dojo est soumis au Pass Sanitaire