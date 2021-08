Cloître Saint Vincent : le public chalonnais découvre oTolipo et sa musique d’illusions et de démultiplication

Ce vendredi 27 août, à 20 h, dans l’enceinte du cloître Saint-Vincent, avait été programmé dans le cadre de l’événement « La Saison du Cloître », le concert de oTolipo qui propose de la musique d’illusions et de démultiplication.

Le duo Carmen Lefrançois au saxophone et Nicolas Nageotte à la clarinette ont joués aux chalonnaises et aux chalonnais quelques excursions musicales en terres inconnues et surprenantes dont ils ont le secret. Plusieurs oeuvres ont été jouées au cours de la soirée: Compositions numérotées de 1 à 4 oTolipo, François Rossé ‘Clansy’ et Aleksandros Markeas ‘joke’.

Les deux artistes ont montré toute l’étendue de leur talent et c’est tout naturellement qu’ils ont été fortements applaudis tout au long de la soirée.

Pour information: ‘‘Depuis 2018, Carmen Lefrançois au saxophone et Nicolas Nageotte à la clarinette façonnent une texture polyphonique à partir d’instruments monodiques. Carmen et Nicolas se font face, jouant sur des illusions, de démultiplication, de fusion et de déplacements. La formation classique des deux musiciens a sculpté leur virtuosité ; il leur apparaît d’autant plus urgent demettre cet artisanat acoustique au service d’un précieux présent. Le duo cultive le plaisir du son nouveau et le goût des vieilles recettes. Des matériaux sonores simples sont lentement mijotés pour des pièces montées patiemment ; l’alchimie entre composition et improvisationest émulsionnée par une science des tubes à anche qu’entretiennent les deux musiciens!’’

