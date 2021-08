L'amicale des anciens Tangos chalonnais rend hommage à Jean Levasseur, qui nous a quittés brusquement jeudi matin

« La nouvelle est tombée jeudi en fin de matinée, Jean Levasseur venait de nous quitter brutalement. Il était dit que le sort s’acharne sur Jean, qui venait de perdre son épouse Monique très récemment, douleur dont il se remettait péniblement.

Joueur d’abord …

Jean était le Rugby Tango personnifié !

Gamin, Jean fut de la célèbre équipe des Cadets du « Père Secret » qui pouvait surveiller ses ouailles du quartier de la Verrerie … depuis la fenêtre de son atelier !! Cette équipe fut finaliste du championnat de France 1964, battue par Dax en finale au bénéfice de l’âge. Après les équipes Juniors et Seniors tangos, il finira sa carrière de joueur au CS Beaune pour revenir éducateur à Chalon auprès des jeunes.

Puis Dirigeant, mais pas que …

Puis, en digne successeur de Gégène Lamoureux, auprès des seniors, Jean était plus qu’un dirigeant, homme de vestiaire-soigneur. Depuis deux décennies, il en aura côtoyé des générations de joueurs et des staffs aussi différents ! Depuis les heures de gloire du RCC flanqué de son alter-ego Dédé Cardot, jusqu’aux deux relégations qui, si elles l’ont affecté, ne l’ont pas découragé, il était toujours fidèle au poste avec ses amis Miguel, Dante et Michel !! Il ne pouvait qu’être apprécié par tous ces (ses !) joueurs, tant sa bonhomie en imposait. Rigoureux à l’ancienne mais bienveillant envers chacun, il faisait l’unanimité. Il en aura étalé des pommades et posé des straps et autres bandages sur les couennes les plus épaisses !!

Tout ce dévouement désintéressé fut couronné en 2019 du Grand Prix du Bénévolat de la FFR lui valant ainsi qu’à Monique un week-end au CNR de Marcoussis ponctué d’un match de l’Equipe de France.

Certes, la vie continue, mais le vestiaire tango ne sera plus comme avant ! Ce vestiaire qu’il attendait de retrouver impatiemment après tous ces mois d’arrêt imposés, lui qui se réjouissait du nouveau gros défi à relever par le RTC au cours de cette nouvelle saison.

Bon sang ne saurait mentir …

Bon sang ne sachant mentir, après leur carrière de joueurs, ses fils se sont également investis : Arnaud figure déjà dans le staff des équipes seniors que Clément vient d’intégrer … y retrouvant le gendre Jérôme, dont le fils Alex est promis à une belle carrière, faisant la fierté de son grand-père.

Jean, tu vas manquer à notre petit groupe du lundi matin, à l’heure du café-croissant,

Jean, tu vas manquer l’Amicale des Anciens,

Jean, tu vas manquer au Club,

Jean, tu vas manquer à tout le Monde …

L’Amicale des Anciens adresse ses pensées à toute sa famille et à tous ses proches. »

Jean-Pierre Cretin.

Les obsèques de Jean Levasseur auront lieu mercredi 1er septembre à 15h15 au crématorium de Crissey.

Crédit photo Rugby Tango Chalonnais