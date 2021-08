Devant 3200 personnes, le trio LEJ enflamme le Port Villiers de Chalon-sur-Saône

Pour la dernière grande soirée de la saison estivale des Guinguettes à Chalon-sur-Saône, toutes les attentions étaient tournées vers le trio « LEJ » (récompensé aux victoires de la musique en 2017) qui se produisait sur la place du Port Villiers à 21 heures.

Dès les premières chanson du groupe « LEJ » dont les initiales correspondent à Lucie (chant et saxophone), Elisa (chant et percussions) et Juliette (violoncelle, basse et chant), on comprend mieux l’engouement du public chalonnais et grand chalonnais.

Environ 3200 personnes sont venues se masser devant la scène et acclamer ces jeunes et talentueuses chanteuses-musiciennes très proche de leur public.

Trois artistes aux influences pop, classique… éclectique, présentaient également leur nouvel album intitulé ‘Pas Peur’. Trois jeunes chanteuses musiciennes qui ont donné une prestation qui a enchanté le public chalonnais et qui ont été fortement encouragées et applaudies à chaque fin de chanson.

Info Chalon vous propose de revivre étape par étape ce concert :

19 heures 45, de nombreux fans (800 personnes) sont présents devant la scène.

20 heures 10, Ils sont 1500 sur la place face à la scène.

20 heures 45, le public continue d’arriver, ils sont maintenant plus de 2250 devant la scène

21 heures 05, ils sont plus de 3000 à attendre l’arrivée des jeunes artistes

21 heures 10, Lucie, Elisa et Juliette arrivent sur scène !

21 heures 12, le concert commence dans l’hystérie la plus complète des fans complètement subjugués.

Les 3 chanteuses musiciennes du groupe LEJ enchainent leur répertoire et reçoivent une ovation à chaque fin de chansons.

Portrait de Lucie,

Portrait d’Elisa,

Portrait de Juliette

Clin d’œil à des fans :

Inès et Alice (Chalon-sur-Saône),

A Nade (Montceau-les-Mines), Lorenza et Amandine (Autun),

Adora et ses enfants Théo et Nathanaëlle (Saint-Martin-en-Bresse)

Fred (Montchanin), Priscilla (Saint-Rémy) et Coralie (Chalon-sur-Saône)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B