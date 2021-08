Belle action du Monde Bleu 71 cet été

La solidarité entre associations de soutien aux enfants en situation de handicap n'est pas un vain mot pour le président du Monde Bleu 71. Ce dernier s'est rendu à la mi-août dans les Landes pour livrer des dons faits par le fabricant français de billards et de babyfoots, René Pierre. Plus de détails avec Info Chalon.

En juin dernier, suite à un échange entre Romaric Sauvage et Sébastien Menneveaux, respectivement commercial et responsable du magasin René Pierre de Chalon-sur-Saône, et Anthony De Magalhães, président de cette association, un baby-foot de modèle Goal a été offert à Le Chant de l'Herbe pour Ma Maison Bleue, une structure basée à Mont-de-Marsan (Landes) qui permet d'accueillir des enfants atteints de troubles autistiques et de handicaps ainsi que leurs parents (cf. l'article d'Info Chalon du 23 juin 2021).



À noter que René Pierre est partenaire depuis la création du Monde Bleu 71.



Le mardi 17 août, Anthony est allé livrer le babyfoot dans les Landes pour le plus grand bonheur d'Eugénie Larrivière, présidente de l'association landaise et tous les membres de Ma Maison Bleue.



«C'est un très grand plaisir que de revoir nos amis du Monde Bleu 71, merci à eux et à leur partenaire, René Pierre, pour ce magnifique cadeau qui va faire le bonheur des enfants et leurs parents», déclare Eugénie.



«Je tiens également à remercier notre partenaire, René Pierre, et en particulier Romaric et Sébastien. Grâce à la générosité de cette société emblématique de Chalon, je sais que ce babyfoot va faire des heureux. Pour ma part, le soutien à la Maison Bleue était tout naturel, c'est un beau projet que le Monde Bleu 71 ne pouvait qu'encourager», explique de son côté, Anthony.



Grâce à cette initiative, dès le mois de septembre, à la réouverture de la Maison Bleue, petits et grands pourront partager d'agréables moments autour du babyfoot.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati