Vous souhaitez une 3e injection à Chalon sur Saône ?

Depuis ce lundi, toutes les personnes âgées d’au moins 65 ans et celles avec comorbidités peuvent réserver un créneau, en passant via la plateforme Doctolib pour recevoir une injection de rappel contre la Covid-19. Toutes les personnes âgées d’au moins 65 ans et celles souffrant de comorbidités (diabète, obésité, etc.) seraient invitées à se faire vacciner une nouvelle fois.