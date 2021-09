FONDATION DU PATRIMOINE - 8 sites sont retenus en Bourgogne - Franche-Comté

96 projets pour les départements de métropole et 4 projets pour les collectivités d’outre- mer ont été sélectionnés cette année. Depuis quatre ans, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, s’est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont d’ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés pour 115 d’entre eux et en cours pour 182 sites.

La liste complète des 100 sites de maillage pour 2021 se trouve en pages suivantes, suivie de celle des 18 sites emblématiques dévoilés en avril dernier.

Ces projets seront financés notamment grâce à l’offre de jeux Mission Patrimoine de FDJ.

FDJ propose dès le 30 août une nouvelle édition d’un ticket à gratter dédié au patrimoine et décliné en trois versions, sur lesquelles sont représentés les dix-huit sites emblématiques 2021. Ce nouveau jeu à gratter permet de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros pour une mise de 15 €. Pour chaque ticket acheté, 1,83 € sera reversé à la Fondation du patrimoine.

Cette offre est complétée cette année par six tirages Loto consécutifs, organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre 2021 (les deux semaines précédant les Journées européennes du patrimoine). Le jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 € jouée, 0,54 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Dix codes Loto seront également tirés au sort à chaque tirage, permettant au gagnant de remporter 20 000 €.

L’annonce des 100 projets lauréats a été faite par les partenaires de la Mission Patrimoine lundi 30 août, depuis le château de Montagu à Marcoussis - projet lauréat pour l’Essonne, en présence de :

Stéphane Bern, chargé de la Mission Patrimoine?Jean-François Hebert, directeur général des patrimoines et de l’architecture du ministère de la Culture?Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ?Célia Verot, directrice générale de la Fondation du patrimoine?Jean-Marc Sauvé, président de la Fondation Apprentis d’Auteuil?Denis Dugord, directeur du Lycée Horticole et Paysager Saint-Antoine (Fondation Apprentis d’Auteuil)?Patrick Bourgueil, président de l’Association Historique de Marcoussis et membre de l’Union Rempart?Marie-Georges Pagel-Brousse, présidente de l’Union Rempart?Olivier Thomas, maire de Marcoussis

LE LOTO DU PATRIMOINE CONTINUE !

Renouvellement de la convention de partenariat entre le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine et FDJ

La convention qui fixe l’organisation de ce partenariat et les modalités d’utilisation du prélèvement sur les mises du Loto du patrimoine affecté à la Fondation du patrimoine, a été renouvelée pour une nouvelle durée de 4 ans, à compter du 1er février 2021. Elle a été signée entre le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine et FDJ, en présence de Stéphane Bern.

MISSION PATRIMOINE 2021 : LES 100 PROJETS DE MAILLAGE 3

Depuis 2018, plus de 72 millions d’euros ont été collectés par FDJ et reversés par l’Etat à la Fondation du patrimoine, grâce aux trois premières éditions des jeux Mission Patrimoine - dont plus de 25 millions d’euros au titre de l’édition 2020. Ces sommes viennent alimenter un fonds dédié géré par la Fondation du patrimoine, qui permet de financer les travaux des projets lauréats.

Ceux des projets qui concernent des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques bénéficient également d’un soutien renforcé de la part du ministère de la Culture (directions régionales des affaires culturelles).



LES MECENATS DE FDJ ET DE LA FONDATION D’ENTREPRISE FDJ SONT RENOUVELES



FDJ et sa Fondation d’entreprise, mécènes de la Fondation du patrimoine depuis 2018, ont renouvelé et intensifié leur soutien à la Fondation du patrimoine en signant deux nouvelles conventions de mécénat.

Le groupe FDJ prolonge son engagement en tant que mécène jusqu’en 2024, à hauteur de 2 millions d’euros, et soutiendra chaque année un projet spécifique proposé par la Fondation du patrimoine. De son côté, la Fondation d’entreprise FDJ apportera une dotation de 400 000 euros pour la période 2021-2022, en faveur des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle déployés sur les chantiers de restauration des sites sélectionnés.

La mobilisation de FDJ et de sa Fondation d’entreprise a déjà permis de soutenir la Fondation du patrimoine à hauteur de 1,5 million d’euros depuis 2018.

LA FONDATION DU PATRIMOINE S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’INSERTION



Le patrimoine, sa valorisation, sa transmission, sont des enjeux d’éducation qui contribuent à la construction de repères culturels communs. C’est la richesse de notre histoire et l’étendue de nos talents qui se manifestent partout au quotidien.

La Fondation du patrimoine contribue à ces enjeux à travers des opérations de restauration qu’elle soutient, grâce aux programmes de sensibilisation au patrimoine menés par ses partenaires comme l’Union Rempart. Elle accompagne des publics plus fragiles à travers son programme Patrimoine Emploi, mais aussi grâce à ses mécènes qui financent ou mettent en œuvre des chantiers : TotalEnergies Foundation, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation d’entreprise FDJ, Fonds de dotation Belle Main et son partenaire Acta Vista. En 2020, plus de 900 personnes en ont bénéficié, en participant à des chantiers d’insertion et de formation à des métiers du patrimoine.

APPEL A PROJETS POUR LA SAISON 5

L’appel à projets est ouvert sur le site missionbern.fr/signaler-un-site. Propriétaires, associations, communes et passionnés de patrimoine sont invités à identifier les sites en péril partout en France métropolitaine et dans les collectivités d’outre-mer. Ces signalements peuvent être effectués tout au long de l’année.



Pour candidater à l’édition 2022 des sites emblématiques de la Mission Patrimoine, les dossiers devront être déposés avant le 30 novembre 2021.



Pour candidater à la sélection des sites de maillage de l’édition 2022 de la Mission Patrimoine, les dossiers devront être déposés avant le 28 février 2022.

Plus d’informations dans la Foire aux questions disponible sur le site missionbern.fr/faq.

Les 8 sites en Bourgogne - Franche-Comté

Thêatre de Verdure de Beaune (21)

Château de Belvoir (25)

Fort des Rousses (39)

Ferme de DCommuns du château de Bougey (70)

Communs de l’ancien château de Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon (71)

Vieux-Pont de Pont-sur-Yonne (89)

Eglise de la Sainte-Croix de Chèvremont (90)

umphlun à Billy-Chevannes (58)