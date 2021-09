AVIS DE DECES - Alicia FAVRE

CRISSEY, CHALON-SUR-SAÔNE



Stéphane et Marie-José,

ses parents ;

Ludovic, son frère ;

Jean-Claude et Janine Favre ainsi que André et Janine Canac, ses grands-parents ;

Thierry et Isabelle, Lionel et Estelle, Jean-Claude et Rachel, ses oncles et tantes ;

Corentin et Margaux, Kyllian, Justine, Lison, Louis et Anais, ses cousins et cousines ;

ainsi que toute sa famille et ses amIs ;

ont la douleur et la tristesse de vous faire part du décès accidentel de

Alicia FAVRE



La cérémonie religieuse se tiendra le jeudi 2 septembre en l'église de Crissey, à

15 heures.

Alicia repose à la chambre funéraire de Crissey où des visites peuvent lui être

rendues.