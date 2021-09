Paroisse du Bon Samaritain : inscription au catéchisme pour la rentrée 2021

Qui peut s’inscrire au catéchisme : tous les enfants non inscrits au « caté » sur la Paroisse du Bon Samaritain laquelle regroupe les communes de St Rémy, Châtenoy-le-Royal, Lux, Sevrey, La Charmée, Varennes-le-Grand, St Loup-de-Varennes, Chalon Les Charreaux.

La catéchisme est ouvert aux enfants à partir de 8 ans ou en CE2, qu’ils soient baptisés ou non. Pour les baptisés il suffit d’apporter un certificat de baptême. Tout le monde peut-être inscrit qu’elle que soit la classe pour les nouveaux arrivés ou ceux qui désirent commencer.

Pourquoi inscrire son enfant au « Caté » ?

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui faire connaître la richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui donner l’occasion de réfléchir sur les questions qu’il se pose sur lui-même, le monde et Dieu, avec d’autres chrétiens : enfants, adultes, catéchistes, prêtres…

Qu’est-ce qu’on fait au catéchisme ?

Au catéchisme, les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour permettre aux enfants d’étudier un texte d’Evangile et l’illustrer eux-mêmes; de découvrir la Bible, d’aller à la rencontre d’autres croyants ou écouter l’histoire de la vie d’un Saint. Ou encore les enfants participent à une célébration et prient ensemble.

Est-ce que je ne l’empêche pas de choisir en lui imposant le catéchisme ?

Pour qu’un enfant puisse choisir s’il veut être chrétien, il faut lui en donner la possibilité. Au départ, les parents choisissent pour lui ce qu’ils pensent être le meilleur, comme dans tous les autres domaines de la vie. Ce n’est pas entraver sa liberté que lui parler de ce qui constitue l’Eglise. C’est lui donner les moyens de choisir vraiment, en connaissance de cause. C’est une occasion de le faire grandir.

Pour inscrire l’enfant : ou et quand ?

Ou : Au Centre paroissial de Saint Rémy (vers l’église Sainte Thérèse), 17 rue d’Ottweiller Tel : 03 85 48 17 09.

Quand : durant le mois de septembre aux heures de permanences

- Ce mercredi 1er septembre 2021 de 16h à 18h

- Samedi 4 septembre 2021de 10h à 12h.

- Mercredi 8 septembre 2021 de 10h à 12h

Pour découvrir la Paroisse, le site internet : bonsamaritain.paroisse.net

JC Reynaud