Vincent Bergeret nouveau President de l'élan Chalon

Dominique juillot a présenté officiellement son successeur à la tête de l'élan. Un moment plein d'émotion et d'enthousiasme pour le Comité Directeur qui s'est constitué depuis quelques mois. "Son nom a surgi naturellement" confiait Dominique Juillot, assez fier de confier les commandes de "son" club à "un vrai passionné, quelqu'un qui aime le basket, qui aime les gens quelque soit leur statut social". Il est vrai que depuis l'annonce de cette passation officielle de pouvoir, le nom de Vincent Bergeret revenait comme une évidence.

Une évidence à plus d'un titre, d'abord par celle de sa passion pour le basket et encore plus de l'Elan. Pour celles et ceux qui ont l'habitude d'observer les tribunes, si parmi les élus du bassin chalonnais, il y a bien une figure incontournable parmi les supporters, c'est bien celle de Vincent Bergeret. "C'est aussi par confiance que les choses se sont faites, le nom de Vincent est revenu régulièrement dans les échanges au sein du Comité Directeur" rajoute Dominique Juillot, qui cède le flambeau "en toute sérénité".

"on a mis à profit cette période compliquée pour constituer une équipe de dirigeants qui connaissent le club et qui aiment le club".

Un directoire en comité resserré

Autour de Vincent Bergeret, on retrouve Perle BECKER, dirigeante de l'entreprise du même nom à Châtenoy le Royal, Sylvère PLATRET dirigeant notamment de la SOCHALEG, entreprise qu'on ne présente plus à Chalon sur Saône mais aussi Jean-François TORRES, ancien patron d'ALTéAD ainsi que Murielle THOMANN, ancienne joueuse de haut niveau et directrice commerciale dans une entreprise de PLV. Cette dernière a souligné "'l'importance du lien à mener avec l'association Elan Chalon. Sans association, il n'y a pas de club professionnel" avant de rappeler "les engagements totalement bénévoles".

"On a fait le choix d'un comié de directoire pour prendre des décisions collectivement et pas laisser la responsabilité de décision à une personne seule avec ce qui cela engendre" a expliqué le tout nouveau Président de l'Elan Chalon, intronisé dans ses nouvelles fonctions avec beaucoup d'émotion par Dominique Juillot.

"Voilà c'est la dernière fois que je vous parle"

Histoire de marquer le coup, Dominique Juillot a livré à la presse invitée pour l'occasion que "désormais, il faudra appeler Vincent, c'est la dernière fois que je vous parle" même si le désormais ex-Président ne manquera pas un match ni l'occasion de partager sa passion pour l'Elan, "c'est toute ma vie. On ne tire pas un trait comme ça".

Un démarrage en Pro B avec des "bases saines"

Dominique Juillot ne cède pas une "patate chaude" à Vincent Bergeret mais bien un club avec un potentiel hors norme tant par sa structuration financière que sportive. Avec un budget en Pro B qui avoisine les 4,6 millions d'euros, l'Elan Chalon affiche clairement ses ambitions de remontée dès la fin de saison. Rémy Delpon, manager général du club a souligné la présence des soutiens financiers et des partenaires toujours présents avec des "objectifs quasi remplis". Reste la grande inconnue des supporters de l'Elan avec la reprise du championnat en ProB et le contexte sanitaire même si les conditions d'accès au Colisée avec l'instauration du pass sanitaire permettent d'accueillir le public comme en période "normale".

Vincent Bergeret qui n'a pas rencontré encore tous les joueurs va entamer une prise en main avec des objectifs clairement assumés. Et les premières touches de balle laissent augurer de belles heures sportives pour les Rouges et Blancs.

Laurent Guillaumé