C’est la rentrée pour le tir sportif, à la STEP de Chalon sur Saône

Disciplines carabine et pistolet à plombs, praticables dès l’âge de 8 ans en école de tir, et sans limite d’âge pour les adultes, le tir sportif offre ensuite d’autres possibilités, une fois les règles de sécurité, et les principes de bases acquis, comme l’arbalète field et match, les armes 22LR et gros calibres. Dans la gamme des disciplines de la FFTIR, fédération nationale.

Les portes ouvertes sont annulées cette année, en raison des règles sanitaires.

Des séances découvertes seront proposées en alternative aux personnes, jeunes à partir de 8 ans, ou adultes, désireuses de tester ce sport, avant de se laisser tenter ensuite par une inscription dans notre club. Ces séances se feront exclusivement sur RDV, à prendre par mail ou téléphone, et seront limitées à 5 personnes simultanément. Passe sanitaire valide obligatoire.

Pour les plus jeunes, l’école de tir : inscriptions des jeunes de 8 à 17 ans les mercredi 15 et 22 septembre, de 14 h 30 à 17 h 30.

L’école de tir aura lieu ensuite tous les mercredi après-midi, hors vacances scolaires.

Le club est inscrit dans la démarche pass’sport : si votre enfant en bénéficie, la licence (et assurance) sera de 10 euros pour l’année.

Pour vous renseigner, n’hésitez pas à nous rencontrer :

Au Forum des associations : samedi 4 septembre, au parc des expositions de Chalon.

A la journée « Tous différents, mais unis par le Sport » dans le cadre de Terre de Jeux 2024, samedi 11 septembre, parc des expositions : démonstrations sur cible électronique, essai possible de tir à la carabine.

Si son emploi du temps lui laisse quelque répit, vous pourrez peut-être rencontrer notre champion paralympique, actuellement à Tokyo, Cédric Fèvre.



http://club.quomodo.com/stepchalon

Contacts : 06 65 09 71 56 ou 06 26 87 04 87

Mail : [email protected] ou [email protected]