La nouvelle saison a démarré pour le Badminton Club Saint-Marcel (BCSM) le 1er septembre.

Pour venir nous rencontrer et découvrir notre ambiance conviviale loisirs où tous les niveaux sont acceptés, le BCSM vous propose de venir essayer pour de vrai sur un des créneaux suivants :

- le lundi 17h30-19h00 aux tennis couverts pour les jeunes de 10 à 16 ans (attention, créneau limité à 20 places)

- le lundi 19h00-20h30 // 20h30-22-00 aux tennis couverts pour les adultes et les jeunes à partir de 16 ans

- le mercredi 20h30-22h00 au COSEC pour les adultes et les jeunes à partir de 16 ans

- le samedi 8h30-10h00 au COSEC pour tous à partir de 10 ans

Pour venir tester, il vous suffit de venir en tenue de sport, chaussures propres dans le sac pour pratiquer en intérieur et si besoin, on vous prête une raquette.

Pour tous les renseignements sur les inscriptions, vous pouvez tout trouver sur le site du club : http://badmintonstmarcel71380.e-monsite.com/pages/inscriptions.html

A bientôt au BCSM !!