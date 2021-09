Présentation de la 35ème revue de l'Office Municipal du sport au Stade Garibaldi

Avec plus de 13 500 licenciés dans l'une des 83 associations sportives affiliées à l'OMS, Chalon-sur-Saône est résolument une ville de sport. Jeudi, en début de soirée, de nombreux représentants du monde sportif se sont réunis au Stade Garibaldi pour la présentation de la 35ème revue qui se veut comme une manne de renseignements et d'informations à destination des clubs et du grand public. Plus de détails avec Info Chalon.