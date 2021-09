Budokan Chalonnais et Saint-Marcel à l'heure de la reprise sportive

Petits et grands piétinaient d'impatience pour reprendre dans les dojos de Saint-Marcel et Chalon. Les adultes ont déjà repris.

Jean-Claude Guillerminet, Président du Budokan Chalon depuis 2017, espère retrouver une "vie normalisée" en ce début d'année, alors que la plupart des clubs sportifs ont été lourdemment impactés par la crise sanitaire. Même si tous les blocages ne sont pas encore levés et qu'il reste des inquiétudes en cette rentrée scolaire, le Budokan Chalon affiche sa motivation. Fort d'un peu moins de 240 adhérents en temps normal, l'heure est à la reconquête des adhésions, Gabriel Guéry, figure historique et créateur du Budokan Chalonnais au début des années 70.

Le club propose ses activités à partir de 6 ans alors que la partie compétition devrait reprendre en début octobre sauf avis contraire du côté des autorités sanitaires. Pour autant, malgré une année particulière sur le plan sportif, les formateurs Mathieu Gouth et Adrien Thouvrey ont assuré de nombreuses séances en distanciel, histoire de maintenir un minimum de contacts avec les adhérents, avant de reprendre des sessions à l'extérieur.

Le club qui devait fêter son 50e anniversaire en 2020 devra patienter encore peu pour espérer souffler ses bougies a confié avec un peu d'amertume Gabriel Guéry. En attendant, "le plus dur sera la remise en forme pour nos jeunes adolescents dont certains ont pris une dizaine de kilos et 15 centimètres" confiait Mathieu Gouth, "et ça passera par le tapis".

Présent ce samedi au forum des associations de Chalon sur Saône, le Budokan Chalonnais espère reprendre une voilure en ce début de saison en proposant ses nombreuses pratiques qui vont du judo, au Jujitsu animé par Martine Guéry, le karaté par Patrick Augagneur et le Taïso.

La prise de renseignements et les inscriptions sont ouvertes.

Pour toute information, vous pouvez prendre contact soit par mail [email protected]

Gabriel Guéry - 06 13 14 08 98

Mathieu Gouth - 06 50 19 53 54

L.G