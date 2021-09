Jusqu'au 12 septembre, exposition de gravures libres par le Groupe « Envers Endroit »,

Le vernissage de cette exposition a eu lieu hier soir à la Halle ronde, en présence d'élus de la commune, dont le Maire Sébastien Ragot, et de Maryvonne Binder, Présidente d'Art Image, l'association chalonnaise qui a collaboré à l'organisation de cette galerie.

Pour Jean-Claude Dufourd, Président d'A2C, cette 9ème exposition de la saison 2021 « n'est pas comme les autres ». C'est en effet la première qui est entièrement consacrée à la gravure, avec en plus, la possibilité de participer à des ateliers : un qui s'est déroulé hier après-midi et un autre qui aura lieu dimanche après-midi, pendant la Fête de la vigne.

Selon sa Présidente et fondatrice, Claude Bernard, le Groupe « Envers Endroit » est constitué de 10 artistes plasticiens du Sud de la Bourgogne, du Beaujolais et de Lyon, qui privilégient depuis 20 ans l'art de la gravure et de l'estampe pour s'exprimer. Ils œuvrent aussi pour permettre au grand public de découvrir la gravure et ses multiples possibilités.

Chacun travaille dans son atelier, mais tous aiment se retrouver pour des expositions collectives. Et la diversité des œuvres présentées illustre la richesse des personnalités et des parcours...

Claude Bernard a aussi tenu à remercier les organisateurs et la commune pour leur « formidable accueil, dans cette superbe Halle ronde, dont on entend parler jusqu'à Mâcon ».

Elle a ensuite présenté un à un les membres du Groupe, composé de Agnès Joannard, Anne Mangeot, Claude Bernard, Joëlle Butte-Hoïss, Marie-Hélène Tolon, Marité Bordas, Martine Chantereau, Nathalie Martin, Pierrette Burtin Seraille, Richart Maire Martine.

Un Groupe qui, selon Jean-Claude Dufourd, « est remarquable par sa quantité, mais surtout par sa qualité ! ».



En pratique :

Où ? Halle ronde Givry

Quand ? Jusqu'au dimanche 12 septembre 2021, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 . Pendant la Fête de la vigne, la Halle ronde jouera les prolongations vendredi et samedi soir et sera ouverte en continu dimanche 5 septembre.

Entrée libre - Fermé le lundi