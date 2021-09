AVIS DE DECES - Monsieur Raymond GUILLOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Philippe et Marie-Odile Guillot,

Murielle Guillot et Patrice,

ses enfants ;

Nicolas, Julie, Tony,

ses petits-enfants ;

ses sœurs ;

ses belles-sœurs et

beaux-frères ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de,

Monsieur Raymond Guillot

survenu le 31 août, à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le mercredi 8 septembre à 9h15 au crématorium de Crissey.

Raymond repose au centre funéraire Rolet à Chalon sur Saône.

Pas de plaques, pas de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.