Laissez-vous tenter par le chou kale et ses bienfaits !

Bon, il faudra sans doute beaucoup de sauce pour agrémenter le chou kale pour les contre-adeptes du trop plein de verdure, mais il faut le reconnaitre, le chou-kale est un chou dont les principes vitaminés sont bien trop méconnus et pourtant ! 60 g de kale apportent 134 % de la quantité de vitamine C recommandée quotidiennement. 100 g de kale comportent 150 mg de calcium, lorsqu'un verre de lait en apporte 125 mg. Une seule tasse de kale contient 7 fois l'apport journalier recommandé en vitamine K, essentielle pour coaguler le sang et lier le calcium aux protéines (Source Futura Sciences). On comprend mieux la pêche de Lydia Guigue... A commander au Palais !

L.G