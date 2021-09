Associations et clubs sportifs de Saint-Marcel vous attendent

Découvrez tout le programme et l'ensemble des contacts

epuis mars 2020 et le premier confinement, le monde associatif ne cesse de s’adapter. Protocoles sanitaires, interdictions de pratiquer pour les adultes, limitation des sports de contact, fermeture des équipements sportifs et culturels, réouverture, gestes barrières...les mesures se suivent et ont irrémédiablement bousculé la vie de l’ensemble de nos associations.

Au lendemain de ces longs mois d’inactivité, nos associations ont plus que jamais, besoin de lumière et de valorisation.

Lutter contre la sédentarité, partager des émotions, rencontrer de nouvelles personnes, créer des liens de toutes natures : c’est le quotidien du monde associatif que la municipalité décide de mettre en avant durant les deux semaines de rentrée et ce, jusqu’en octobre.

> 37 associations basées à Saint-Marcel,

> 16 équipements sportifs municipaux,

> Sport, Culture et solidarité, une offre diversifiée et de qualité,

> 1 dispositif municipal Atouts Jeunes permettant notamment des réductions tarifaires pour les 14/17 ans.

Animations, découvertes, temps de pratiques et temps d’échanges ... Les associations vous ont concocté un programme captivant à partager pour cette rentrée 2021 !

Vous retrouverez tous les détails de ces portes-ouvertes sur le programme à télécharger !

