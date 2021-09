À Givry, la soirée moules frites du Salon de Grégoire Restaurant Épicerie Fine a remporté un franc succès : retour en images

Vendredi soir dernier, Grégoire Egels organisait, au sein de son établissement « Le Salon de Grégoire Restaurant Épicerie Fine » une soirée moules frites dans le cadre du week-end « Fête de la Vigne 2021 » à Givry.

Une soirée au cours de laquelle, la clientèle a largement répondu présent pour se régaler de moules au Roquefort, Maroilles, Époisses… dans une ambiance conviviale et musicale.

N’ayant pas pu répondre favorablement à toutes les réservations lors de cette 1ère soirée « moules frites », Grégoire a d’ores et déjà prévu 2 autres soirées « moules frites » courant septembre : avis aux amateurs !





Grégoire et Ilian ROBIN son apprenti cuisinier.





Le talent et la bonne humeur de Céline et Jérémy du groupe « Just Married Band » ont largement contribué à cette délicieuse soirée.





Sans oublier la serviabilité de l’équipe du Salon de Grégoire Restaurant Épicerie Fine.



Grégoire et Isabelle, du Clos des Flaveurs Épicerie Fromagerie qui proposait, quant à elle cette même soirée, des assiettes de tapas et assiettes de fromages, entourés de Jérémy et Céline « Just Married Band »



Pour cette rentrée 2021, Grégoire vous propose ses nouveaux horaires et nouveaux tarifs afin que vous puissiez apprécier, en toute sérénité, sa cuisine exclusivement "faite maison" avec des produits locaux, frais et de saison (entrées, plats, desserts).



Le midi (12h/14h) : Plat du jour maison à 14€ - Entrée plat ou plat dessert à 17€ - Menu complet : 22€.

Le soir (19h/22h) : Entrée plat ou plat dessert à 29€ - Entrée plat fromage ou dessert à 34€ - Entrée plat fromage dessert à 38€.





Les jours et horaires d’ouverture :

Lundi de 12h à 14h (fermé le soir)

Jeudi – Vendredi – Samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h

Dimanche matin à partir de 11h pour un brunch

Dimanche soir de 19h à 21h

Fermeture les mardis et mercredis



Le Salon de Grégoire Restaurant Épicerie Fine

5 rue de la République - 71640 Givry



06 68 23 97 10

[email protected]



Facebook