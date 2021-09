Gilles Platret distingue Dominique juillot en "citoyen d'honneur de la ville de Chalon"

Depuis son élection en 2014, Gilles Platret a pris l'habitude de distinguer des hommes et des femmes dont l'action en faveur du territoire a été remarquable. Ce lundi soir, au restaurant de la Garenne, à l'occasion de la traditionnelle présentation de rentrée de l'équipe de l'Elan Chalon, et surtout de la "présentation" aux partenaires de Vincent Bergeret, nouveau Président du club Chalonnais, Gilles Platret a tenu à remettre la médaille de la ville de Chalon et le titre de "Citoyen d'honneur" à Dominique Juillot. Une distinction pleine d'émotion pour celui qui a pris la décision de tirer son révérence après plusieurs décennies au service du club de basket.

L.G - Photo AB

