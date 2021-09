Dernière ligne droite pour les bénévoles de la Marche de Marie

Pour mémoire, cette marche est organisée depuis 2017 par l'association « Le rêve de Marie Dream », qui œuvre pour améliorer les conditions de vie des enfants atteints de cancers. Elle porte le nom de Marie, fille de Sylvie et Didier Garopin, qui a été emportée à l’âge de 16 ans par un lymphome lymphoblastique.

L'association a souhaité faire une pause en 2019, non pas à cause du COVID, mais parce qu'elle avait besoin de récupérer un peu, après l'important investissement que lui avait demandé l'organisation de l'édition 2019, qui avait réuni plus de 3600 participants.

Mais cette année, elle est motivée comme jamais pour faire en sorte que cette 4ème édition soit un succès, malgré les contraintes supplémentaires qu'elle aura à gérer.

Des contraintes supplémentaires liées à la pandémie

Si, après 3 éditions, l'organisation est maintenant bien huilée et les rôles de chacun bien connus, les bénévoles auront à gérer cette année, le respect des mesures de distanciation pour les ravitaillements et le contrôle des pass sanitaires, qu'un décret d'août 2021 rend obligatoires pur ce type de rassemblement.

A ce propos, Sylvie Garopin rappelle à ceux que cette obligation pourrait freiner, notamment ceux qui ne sont pas vaccinés, que le pass sanitaire peut aussi s'obtenir avec un certificat de rétablissement de la Covid de moins de 6 mois, ou un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 72 heures.

Pour cette dernière possibilité, elle tient à préciser que « ce geste n'est pas grand chose par rapport à la souffrance des enfants hospitalisés. Il faudra juste penser à prendre rendez-vous dans une pharmacie, pour être certain de pouvoir être testé dans les temps ! »

« Sans vous, rien ne serait possible ! ».

Avant de partager le verre de l'amitié, Didier et Sylvie Garopin ont tenu une nouvelle fois à remercier leurs partenaires (anciens et nouveaux) et les 100 bénévoles, qui ont quasiment tous fait le nécessaire pour disposer d'un pass sanitaire le jour J, et qui se dépensent sans compter, pour que cette journé soit une réussite.

Il reste 3 jours pour s'inscrire en ligne !

Les inscriptions peuvent encore se faire jusqu'au 9 septembre sur le site de l'association https://www.le-reve-de-marie-dream.fr/les-parcours-2021.html

Elles seront aussi possibles sur place le jour même, mais avec une majoration de 2 euros.

Pour mémoire, ce qu'on appelle communément « La marche de Marie » offre en fait 4 possibilités : un parcours de12 km et un de 20 km, une chasse aux trésors-photos de 6 km et un rallye promenade de 3 km, qui est une nouveauté 2021.

Autre nouveauté, les personnes qui ne pourront être présentes le 12 septembre à Givry, pourront participer à distance à la fête.

Il leur suffira de s'inscrire sur Internet, de marcher ou courir sur le lieu où ils seront, et d'envoyer une photo à l'association . Le tout en ayant pris soin de s'habiller en bleu, qui était la couleur préférée de Marie et qui est devenu le « dress-code » de cette journée.