Vintage party et ambiance boule à facettes pour la fête de quartier du Stade ce vendredi 10 septembre

La Maison de quartier anime le Stade ce vendredi 10 septembre 2021. Animations familles, ateliers de danse, graff, DJing, écriture, cirque, séance de djembé, restauration, spectacle musical avec Nancy Rose et Pitt Jam sont au programme. Plus de détails avec Info Chalon.

C’est jour de fête ce vendredi 10 septembre 2021 de 15 heures 30 à 22 heures 30 dans le quartier du Stade!



Dès 15 heures 30, des animations à destination des familles seront au programme avec de la pétanque, du mölkky, des vélos rétro avec l'Espace PaMA, une exposition de voitures anciennes avec JL Dalery ou un photomaton avec la Sauvegarde 71.



Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec du chamboule-tout, du babyfoot ou du rétrogaming.



À partir de 16 heures, un atelier danse avec Espace de rue.



De 19 heures à 22 heures, en lien avec le Service Jeunesse, du DJing, plusieurs autres ateliers, à savoir du graff avec Manu et Drika, d'écriture ou du cirque, ainsi qu'une séance de djembé avec Faso Lili.



En parallèle, de 19 heures à 21 heures, Nancy Rose et Pitt Jam donneront un spectacle musical.



La Fête de quartier du Stade, c'est aussi et surtout une belle occasion de se retrouver entre amis et voisins en cette période de rentrée.



Pourquoi pas autour des différents stands de restauration et de gourmandises*?



Tour à tour, vous avez le choix entre du pop-corn ou des brochettes de bonbons avec la Régie de quartier, de la barbe à papa avec Unis-Cité, des sandwichs proposés par Lotfi, des boissons avec l'ACF ou du thé et des gâteaux de l'Open Café.



Dj Dan assurera l'ambiance à partir de 20h30.



À noter que les animations sont soumises au respect des règles sanitaires en vigueur.



L'équipe de la Maison de quartier est à votre écoute pour toutes questions :



Adresse :

Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups-Clair Logis

1 Rue Stéphane Mallarmé

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires :

Lundi, mercredi et jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures.

Mardi et vendredi de 9 heures à 12 heures

Contact :

Tél. : 03.85.46.16.34

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

* Les stands sont payants.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati