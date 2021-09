La 8e Edition de la Fête du Port de plaisance se tiendra bien en septembre

Initialement programmée en Juin, cette manifestation a été reportée en raison des contraintes sanitaires et des conditions météorologiques.

Elle se tiendra les 18 et 19 Septembre prochains, ballades en bateau, initiations jet-ski animations concert le samedi soir, buvette food trucks, bref un week-end festif !

Initié par l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon en collaboration avec l’association des plaisanciers du Port de Plaisance, Chalon Plaisance et en partenariat avec la Ville de Chalon et du Grand Chalon, cette manifestation a pour objectif de réunir dans un même lieu, sur un week- end, les promeneurs chalonnais et d’ailleurs, avec les acteurs du monde fluvial : plaisanciers, associations locales de sports nautique, professionnels de vente de bateaux et d’équipements.

Entrée Gratuite ouvert à tous – accès PMR