"Pour cette rentrée scolaire, les priorités sont réaffirmées par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté" pour Océane Charret-Godard

Vice-présidente en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation, Océane Charret-Godard a réalisé également sa rentrée à Chalon sur Saône, à l'occasion de la visite de Marie-Guite Dufay au lycée Mathias il y a quelques jours. L'occasion pour l'élue régionale de répondre aux sollicitations d'info-chalon.com.

Avec les transports, les lycées constituent l'un des points forts du Conseil Régional avec pas moins de quelques 130 lycées publics sous sa tutelle et quelques 2,3 millions de m2 a souligné Marie-Guite Dufay, pour un budget total de 419 millions d'euros. C'est dire l'ampleur de la charge qui repose sur le Conseil Régional en terme d'équipements, d'investissements et bien sûr d'entretien.

"Réaffirmer les priorités régionales"

Alors que la crise sanitaire semble marquer le pas en ce début de rentrée scolaire, la nouvelle Vice-Présidente régionale ne cache "l'extrême vigilance sur les questions de sécurité des lycéens". "C'est une rentrée où on entend réaffirmer les questions de solidarité, d'engagement et de responsabilité" confie Océane Charret-Godard.

"C'est en étroite coopération aves les différents établissements de la région qu'on mène nos actions" alors qu'un stock d'un demi-million de masques a été livré aux établissements en ce début de rentrée, et que la région se tient à disposition des sollicitations. Sur la question des purificateurs d'air et des détecteurs de CO2, Océane Charret-Godard a rappelé les engagements formulés par Marie-Guite Dufay, à savoir, "qu'on subventionnera les lycées souhaitant équiper leurs espaces".

"Equipement numériques, transports gratuits" et insistance "sur la transition écologique"

"Sur ces questions là, nos engagements sont pris et par exemple le lycée Mathias s'est vu doter de 61 ordinateurs complémentaires mis à disposition par la région dans le cadre de la continuité du service public de l'éducation". "Au total, ce sont quelques 6000 ordinateurs mobilisables par la région" dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique. La crise de la Covid-19 a exacerbé les inégalités dans l’accès au numérique entre les lycéens, notamment pour les familles qui n’avaient pas ou peu d’équipement informatique. Parallèlement à l’investissement dans le numérique pour les lycées et tous les lycéens (le budget consacré au numérique éducatif est de 10,2 M€), "la Région a souhaité avoir une attention particulière à la précarité numérique qui touche certaines familles".

"Sur la transition écologique, on va donner du sens à tout ça avec une accentuation de la rénovation énergétique" avec par exemple "la toiture du gymnase Mathias en panneaux photovoltaïques pour un coût supplémentaire de l'ordre de 850 000 euros. Sur de nombreux points dont celui de la restauration scolaire, on a des marges de progression très claires". Pour rappel, les cantines scolaires des 129 lycées régionaux servent par an plus de 11 millions de repas.

"Les questions de l'accessibilité des établissements mais aussi celle de la précarité menstruelle sont autant de sujets forts sur lesquels on travaille. Ce sont des enjeux forts de solidarité et surtout de santé publique".

La sécurité à proprement parler des lycées et des lycéens de Bourgogne-Franche Comté n'a pas été écartée, bien au contraire, avec la poursuite des investissements dans les établissements et aux abords, en concertation avec les collectivités demandeuses.

Laurent Guillaumé