L'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône propose, à partir de ce soir et jusqu'à samedi, un spectacle sublime et vertigineux

Il y a dans les vols d’étourneaux, milliers d’oiseaux qui lèvent dans le ciel une vague mouvante capable d’obscurcir l’éclat du soleil, une énigme qui défie les sens et l’intelligence de l’homme. Par quel langage, par quel miracle de communication, ces oiseaux parviennent-ils à régler un ballet d’une telle fluidité et d’une telle beauté ? Ce signe, ce « soleil noir » ainsi qu’aiment à le nommer les danois, la compagnie XY et Rachid Ouramdane ont souhaité le lire et l’interpréter avec les moyens qui sont les leurs : ceux d’hommes et de femmes caressant le rêve de l’envol, maîtres de portés acrobatiques pour les uns, danseur pour le second, invité à porter un regard chorégraphique sur leur travail. Dans ce spectacle, où la lumière et le son tiennent une place importante, XY fait de la fulgurance et de l’incessante recomposition des corps et du mouvement la matière première de sa recherche. Tenter de se laisser contaminer par cette « murmuration » des étourneaux, traduire par l’envol des corps, par la magie des apparitions et des disparitions, une autre façon de dire le monde. Se parler d’un mouvement d’épaule, d’un toucher de paume, d’un effleurement de doigts, sans mots, pour faire apparaître la puissance d’un autre langage.

MER 8 SEP 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

JEU 9 SEP 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

VEN 10 SEP 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 11 SEP 2021 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h05

Tarifs : de 7 à 24€

Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, crédit photo : Christophe Raynaud de Lage