Plus de 2 000 personnes participeront dimanche à la randonnée du Rêve de Marie Dream

Jeudi soir minuit, au moment de la clôture des inscriptions sur Internet, l'association dénombrait 1 900 participants à une des 4 randonnées, qui se dérouleront ce dimanche à Givry.

Si l'on rajoute à ce total le nombre de personnes, qui s'inscrivent habituellement le dimanche sur place, on peut penser qu'il y aura largement plus de 2 000 promeneurs sur les chemins givrotins ce dimanche. Ce d'autant plus que la météo s'annonce ensoleillée...

Les inscriptions seront ouvertes dimanche matin dès 8 heures et selon la marche qui sera choisie, s'étaleront jusqu'à 15 heures.

Pour mémoire, ce qu'on appelle communément « La marche de Marie » offre en fait 4 possibilités : un parcours de12 km et un de 20 km, une chasse aux trésors-photos de 6 km et un rallye promenade de 3 km, qui est une nouveauté 2021.

A propos de la chasse au trésors et du rallye, Sylvie Garopin, une des responsables de l'association, rappelle aux participants qu'ils doivent, pour des raisons sanitaires, apporter leur propre stylo.

Elle rappelle aussi que le pass sanitaire sera demandé à l'entrée du Parc Oppenheim, où auront lieu les départs et qu'il ne sera pas possible de faire un test sur place. Elle invite donc les gens qui sont concernés de faire réaliser ce test avant de venir sur le site.

Enfin, et c'est une nouveauté de cette année, elle précise que les personnes qui ne pourront être présentes le 12 septembre à Givry, pourront participer à distance à la fête et apporter leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des enfants atteints de cancers, qui est l'objectif principal de l'association.

Il leur suffira de s'inscrire sur Internet, de marcher ou courir sur le lieu où ils seront, et d'envoyer une photo à l'association . Le tout en ayant pris soin de s'habiller en bleu, qui était la couleur préférée de Marie (fille de Sylvie et Didier Garopin, qui a été emportée à l’âge de 16 ans par un lymphome lymphoblastique) et qui est devenu le « dress-code » de cette journée

Cette participation à distance sera possible jusqu'à la fin du mois de septembre, mois durant lequel se déroule l'opération « Septembre en Or », qui est depuis plusieurs années, le mois de mobilisation contre les cancers pédiatriques.

Pour tout renseignement complémentaire : https://www.le-reve-de-marie-dream.fr/