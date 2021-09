Le 42e National pétanque de Chalon-sur-Saône se déroule en ce moment, venez nombreux soutenir cet événement (1)

Organisé sur trois jours depuis hier (concours Régional vétérans), le 42e National Pétanque de Chalon-sur-Saône bat son plein jusqu'à demain soir au stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône (parking Pierre de Coubertin) et donne une excellente image de la ville.

(de nombreux chalonnais présents)

Cet événement qui est une vitrine de notre agglomération est composé actuellement de 512 équipes triplettes seniors et 128 équipes triplettes femmes sans compter l'ajout à partir de demain matin de 25 équipes triplettes par concours pour les autres catégories (mixtes, jeunes...).

Cet événement doit son bon fonctionnement et son succès aux 320 terrains tracés, aux nombreux bénévoles, aux organisateurs, à la gratuité pour le public même en tribune et une météo qui s'annonce plutôt bonne. Aussi il n'en fallait pas moins pour que cette fête chalonnaise de la pétanque se déroule dans les meilleures conditions.

Ce matin, dès 9 heures, ce sont environ 2000 pétanqueurs qui sont venus s'affronter pour disputer des parties acharnées.

Info-chalon a fait un premier passage vers 10 heures 30 pour constater l'effervescence sur les jeux !

Emmanuel Lucien de la triplette Suchaud-Quintais confiait à info-chalon.com: "Avec Philippe Suchaud et Philippe Quintais nous avions décidé de revenir à Chalon-sur-Saône pour participer au National. Me concernant, je n'étais pas revenu depuis 4 à 5 ans alors que je suis du coin mais je constate qu' ici l'accueil est toujours très sympathique, les terrains sont beaux et c'est vraiment une belle fête de la pétanque. Maintenant, on verra la suite mais pour l'instant tout se passe bien!"

J.P.B