Manifestation contre le pass sanitaire: 350 manifestants, selon les organisateurs

Avec un parcours modifié pour des raisons sécuritaires et une partie d'entre eux montés sur Paris, moins de monde pour ce neuvième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Après plusieurs prises de parole, le cortège est parti à 15 heures 45 de la Place de Beaune pour rejoindre le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.



À ceci près qu'il ne passait pas par le centre-ville pour des questions de sécurité et de braderie dans les rues piétonnes.



9ème samedi de mobilisation contre le pass sanitaire, ce 11 septembre a revêtu un caractère particulier car il avait lieu à quelques jours du mercredi 15 septembre, date à laquelle tous les salariés des hôpitaux et des EHPAD pourront être suspendus, sans rémunération, s'ils n'ont pas reçu au moins une dose.



D'après les informations fournies par une membre du personnel, ils seraient 220 à être concernés à l'hôpital.



Après avoir pris la direction de la Maison des Syndicats en passant par la rue Colette, la Place Mathias et la rue du Parc avant de se diriger vers le Tribunal de Grande Instance, en empruntant la rue du Belfort, à nouveau la Place de Beaune et la rue Émiland Menand, le temps d'autres prises de parole.



Ensuite, le cortège a remonté la rue de la Citadelle avant de tourner dans la rue d'Autun pour s'arrêter devant la permanence de Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.



Permanence que les opposants au pass sanitaire ont copieusement recouverte d'autocollants.



Les manifestants ont pris la direction du Boulevard de la République et l'avenue Jean Jaurès pour s'arrêter devant la Gare de Chalon-sur-Saône, le temps de prendre à nouveau la parole.



Le cortège a poursuivi leur chemin jusqu'à l'entrée du Centre hospitalier William Morey où les manifestants ont fini avec un clapping avant de se disperser.



La mobilisation continue avec un appel des collectifs CLAC RC, CRIS 71 et IMPASS, soutenus par le syndicar SUD-Solidaires 71 à un rassemblement devant l'ARS de Mâcon, Rue Henri Dunant, mercredi 15 septembre de 8 heures à 18 heures, et pour une nouvelle terrasse sauvage à 19 heures sur la Place de l'Hôtel de Ville, à Chalon-sur-Saône.



Du côté de Givry, le dimanche 19 septembre à 9 heures, aura lieu également une course ou marche sur le parcours du trail de la Chaume. Il est demandé aux participants de venir avec un dossard Liberté et de prévoir éventuellement des boissons, gâteaux et des gobelets.



300 personnes selon la Police, 350 selon les organisateurs, ont participé à cette manifestation, 12ème action depuis le début de la mobilisation. À noter qu'une partie des opposants locaux au pass sanitaire étaient montés à Paris.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati