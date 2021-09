Véhicule électrique pour l’agent de surveillance de la voie publique de Crissey.

La municipalité de Crissey investit 21 000€ dans un Kangoo électrique en remplacement d’un Fiat Fiorino vieillissant.

La commune de Crissey fait encore un pas en direction de l’écologie en investissant dans un véhicule Kangoo électrique pour remplacer le vieux Fiat Fiorino.

Éric Mermet maire de la commune et Éric Lamoureux ASVP s’expliquent sur le choix de ce type de véhicule : le faible kilométrage effectué par jour et le besoin d’une voiture automatique pour l’ASVP qui va l’utiliser pour ses activités de services, les liaisons avec les services du Grand Chalon, les écoles, la bibliothèque. L’ASVP a un rôle de médiateur dans les conflits entre voisins, la sécurisation du stationnement, etc… ces nombreuses activités très diversifiées demandent des déplacements dans et hors de la commune d’où le choix de passer à l’électrique. La commune a bénéficié de la prime à la reconversion et écologique.

C.Cléaux